Анонсы городских мероприятий в выходные дни
Улан-удэнцев приглашают на городские мероприятия, которые состоятся в эти выходные. В субботу, 27 октября, в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени Калашникова на улице Ленина 17 подведут итоги изложений и синквейнов (стихов) на бурятском языке.
В 18:00 состоится осенний киновечер в музее истории города. Зрителям покажут фильм «Чунгкингский экспресс» режиссёра Вонг Кар-Вай. Вход свободный. Об этом сообщают в управлении по информационной политике.
В воскресенье, 28 октября, в 10:00 в спортивной школе олимпийского резерва №10 на Кабанская 50 стартует городской турнир по вольной борьбе памяти заслуженного работника ФК РСФСР Геннадия Манжуева.
В 12:00 на Центральном стадионе на улице Кирова 1 начнётся турнир по футболу памяти детских тренеров. В 13:00 во дворце детского и юношеского творчества состоится городской шахматный турнир, посвящённый 100-летию системы дополнительного образования в России.
Улан-удэнцев приглашают посмотреть кино и соревнования
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