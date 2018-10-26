За проблемами леса Бурятии следят из космоса

Найдены повреждённые лесные насаждения



Отдел лесопатологического мониторинга провёл наблюдение из космоса за состоянием лесов Бурятии за 3 квартал этого года, сообщили в пресс-службе Рослесозащиты.



Нашли повреждённые лесные насаждения на общей площади 141 330 га. Причины разные: пожары разных лет –57,2%, насекомые-вредители – 37,5%, неизвестные причины – 5,2%.



