Найдены повреждённые лесные насаждения
Отдел лесопатологического мониторинга провёл наблюдение из космоса за состоянием лесов Бурятии за 3 квартал этого года, сообщили в пресс-службе Рослесозащиты.
Нашли повреждённые лесные насаждения на общей площади 141 330 га. Причины разные: пожары разных лет –57,2%, насекомые-вредители – 37,5%, неизвестные причины – 5,2%.
За проблемами леса Бурятии следят из космоса
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочку назвали Лизой
Сертификаты вручил глава Алексей Цыденов
В региональном этапе конкурса участвовало 178 человек
Станция юных техников Улан-Удэ принимает в дар конструкторы «Лего»
Анонсы городских мероприятий в выходные дни
Найдены повреждённые лесные насаждения
Гала-концерт интернет-конкурса состоится в концертном зале филармонии
На концерте исполнят известные и любимые всеми композиции
Артист ушёл из жизни за день до своего 74-летия
Сотрудники ОМОН проверили ФСК
Все светофоры включены в рабочий режим
Занятия проводятся для детей
«По всему дому трещины, в полах дыры, холодно…» - рассказывают сироты
Результаты на исследование инфекционную анемию оказались отрицательными
В Улан-Удэ приедут представители минтруда России и департамента Европейской социальной хартии