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За проблемами леса Бурятии следят из космоса

За проблемами леса Бурятии следят из космоса
Общество, 
Найдены повреждённые лесные насаждения

Отдел лесопатологического мониторинга провёл наблюдение из космоса за состоянием лесов Бурятии за 3 квартал этого года, сообщили в пресс-службе Рослесозащиты.

Нашли повреждённые лесные насаждения на общей площади 141 330 га. Причины разные: пожары разных лет –57,2%, насекомые-вредители – 37,5%, неизвестные причины – 5,2%.

Лес космос
 
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