Вечер бурятской песни пройдёт в Улан-Удэ

На концерте исполнят известные и любимые всеми композиции



В Бурятской филармонии вновь пройдёт вечер бурятской песни «Дулаахан дуунууднай» (Тёплые песни).



- Концепция вечера - это прямой диалог со зрителем, никаких пышных нарядов, яркого макияжа и эстрадных песен. Только самые родные, известные и любимые всеми композиции, - рассказывают в филармонии.



Концерты в формате «дружеского вечера» проходили в филармонии дважды в прошлом сезоне.



Организаторы приглашают всех посетить музыкальный вечер 11 декабря.

