Все светофоры включены в рабочий режим
За счёт дорожного фонда в Улан-Удэ установлено 7 светофоров на сумму 15 миллионов рублей. Так, в августе сдали в эксплуатацию светофоры на улице Боевой (остановка «ТСК»), улице Шумяцкого (остановка «41 квартал», на перекрёстке дорог 110 – 112 микрорайонов.
В сентябре и октябре были приняты в эксплуатацию 4 светофора на проспекте 50-летия Октября (ост. Бурятэнерго), на перекрёстке улиц Дорожной – Строителей – Сельской и на перекрёстке улиц Хоринской – Краснодонской – Яковлева, а также на улице Смолина (остановка «Виадук»).
До конца октября заработают ещё 9 сигнальных (не регулирующих движение) светофоров на пешеходных переходах вблизи городских школ.
Они установлены за счёт федерального бюджета. В настоящее время проводят работы по заземлению и подключению светофоров к источникам питания, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ заработали 7 новых светофоров
Общество, Фото:
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