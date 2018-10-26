В музее Улан-Удэ появилось помещение для мастер-классов

Занятия проводятся для детей
Учащихся школ приглашают посетить мастер-классы от музея природы Бурятии и художественного музея имени Сампилова.
- Байкальские пейзажи на гальках и живой мир под микроскопом. В стенах художественного музея на постоянной основе проходят мастер-классы для детей. Только если раньше ребята теснились в выставочных залах, сейчас в музее появился специальный класс, - сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.
Заявки на группы принимаются по предварительной записи.
Занятия проводятся для детей
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