В музее Улан-Удэ появилось помещение для мастер-классов



Учащихся школ приглашают посетить мастер-классы от музея природы Бурятии и художественного музея имени Сампилова.



- Байкальские пейзажи на гальках и живой мир под микроскопом. В стенах художественного музея на постоянной основе проходят мастер-классы для детей. Только если раньше ребята теснились в выставочных залах, сейчас в музее появился специальный класс, - сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.



Заявки на группы принимаются по предварительной записи.

