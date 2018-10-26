В колонии Бурятии появился кинозал

Общество, Фото: УФСИН Бурятии

Осуждённые смогут смотреть фильмы



В колонии-поселения №3 УФСИН России по Бурятии оборудовали кинозал для осуждённых. Стены помещения украшены творческими работами заключённых.



В кинозале будут показывать художественные и документальные фильмы. Кроме того, будут демонстрировать видеоматериалы для духовно-нравственного просвещения осуждённых и материалы профилактического содержания, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

