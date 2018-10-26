Осуждённые смогут смотреть фильмы
В колонии-поселения №3 УФСИН России по Бурятии оборудовали кинозал для осуждённых. Стены помещения украшены творческими работами заключённых.
В кинозале будут показывать художественные и документальные фильмы. Кроме того, будут демонстрировать видеоматериалы для духовно-нравственного просвещения осуждённых и материалы профилактического содержания, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В колонии Бурятии появился кинозал
Общество, Фото:
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