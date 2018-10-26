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Школа №25 в Улан-Удэ отметила 50-летие

Школа №25 в Улан-Удэ отметила 50-летие
Общество, 
Праздничное юбилейное мероприятие прошло 25 октября в КДЦ «Феникс»

Школа №25 отпраздновала 50-летний юбилей.

- Первым директором был назначен Александр Буинов, участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель Бурятской АССР. Сегодня школа, возглавляемая опытным руководителем Еленой Ларченко, имеет высокий рейтинг среди школ города, развитую материально-техническую базу, авторитет среди жителей района. В 2007 году школа стала победителем конкурса «Лучшие школы России», в 2008 – награждена почётным знаком Улан-Удэ, в 2011-м была призёром конкурса программ развития, - сообщили в администрации Октябрьского района города.

Учитель русского языка и литературы Татьяна Елаева дважды становилась победителем конкурса лучших учителей России. Елена Бурдукова, учитель начальных классов, стала победителем республиканского конкурса «Учитель года» и представила республику на федеральном уровне в Сочи.

За 50 лет школу окончил 3991 выпускник, из них 168 награждены медалью «За особые успехи в обучении». Среди выпускников школы доктора и кандидаты разных областей наук, политические деятели, успешные бизнесмены, медики, педагоги и люди творческих профессий.

В школе организован хореографический ансамбль «Сюрприз», клубы «Сейверы», «Огоньки 01», «Данко», «Патриот». В прошлом году торжественно было открыто отделение «Юнармия», членами которого стали более 150 учащихся школы.
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