Праздничное юбилейное мероприятие прошло 25 октября в КДЦ «Феникс»
Школа №25 отпраздновала 50-летний юбилей.
- Первым директором был назначен Александр Буинов, участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель Бурятской АССР. Сегодня школа, возглавляемая опытным руководителем Еленой Ларченко, имеет высокий рейтинг среди школ города, развитую материально-техническую базу, авторитет среди жителей района. В 2007 году школа стала победителем конкурса «Лучшие школы России», в 2008 – награждена почётным знаком Улан-Удэ, в 2011-м была призёром конкурса программ развития, - сообщили в администрации Октябрьского района города.
Учитель русского языка и литературы Татьяна Елаева дважды становилась победителем конкурса лучших учителей России. Елена Бурдукова, учитель начальных классов, стала победителем республиканского конкурса «Учитель года» и представила республику на федеральном уровне в Сочи.
За 50 лет школу окончил 3991 выпускник, из них 168 награждены медалью «За особые успехи в обучении». Среди выпускников школы доктора и кандидаты разных областей наук, политические деятели, успешные бизнесмены, медики, педагоги и люди творческих профессий.
В школе организован хореографический ансамбль «Сюрприз», клубы «Сейверы», «Огоньки 01», «Данко», «Патриот». В прошлом году торжественно было открыто отделение «Юнармия», членами которого стали более 150 учащихся школы.
Школа №25 в Улан-Удэ отметила 50-летие
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Результаты на исследование инфекционную анемию оказались отрицательными
В Улан-Удэ приедут представители минтруда России и департамента Европейской социальной хартии
Осуждённые смогут смотреть фильмы
Малоимущим семьям с детьми, состоящим на учете нуждающихся в жилье, при заключении договора на срок более 1 года с госрегистрацией ограничения (обременения)
Праздничное юбилейное мероприятие прошло 25 октября в КДЦ «Феникс»
В республике прошло учение военнослужащих
В театре Бестужева открыл свои двери второй просторный буфет. ФОТО
Минздрав опроверг недавний рейтинг самых пьющих городов России, куда Улан-Удэ не попал
В работе рассказывается о вымышленном мире Варнааре и приключениях четырёх главных героев
Участники читали вслух тексты на бурятском языке
Она заняла у знакомой полмиллиона, а деньги не вернула
В Бурятской государственной филармонии состоится открытие 27-го сезона детской филармонии
За исключением Байкала завершена навигация маломерных судов
С неисправного причала можно было упасть и получить травму
Всероссийские соревнования по волейболу среди региональных организаций «Динамо» проходили в городе Белгород