Школа №25 в Улан-Удэ отметила 50-летие

Праздничное юбилейное мероприятие прошло 25 октября в КДЦ «Феникс»



Школа №25 отпраздновала 50-летний юбилей.



- Первым директором был назначен Александр Буинов, участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель Бурятской АССР. Сегодня школа, возглавляемая опытным руководителем Еленой Ларченко, имеет высокий рейтинг среди школ города, развитую материально-техническую базу, авторитет среди жителей района. В 2007 году школа стала победителем конкурса «Лучшие школы России», в 2008 – награждена почётным знаком Улан-Удэ, в 2011-м была призёром конкурса программ развития, - сообщили в администрации Октябрьского района города.



Учитель русского языка и литературы Татьяна Елаева дважды становилась победителем конкурса лучших учителей России. Елена Бурдукова, учитель начальных классов, стала победителем республиканского конкурса «Учитель года» и представила республику на федеральном уровне в Сочи.



За 50 лет школу окончил 3991 выпускник, из них 168 награждены медалью «За особые успехи в обучении». Среди выпускников школы доктора и кандидаты разных областей наук, политические деятели, успешные бизнесмены, медики, педагоги и люди творческих профессий.



В школе организован хореографический ансамбль «Сюрприз», клубы «Сейверы», «Огоньки 01», «Данко», «Патриот». В прошлом году торжественно было открыто отделение «Юнармия», членами которого стали более 150 учащихся школы.

