В республике прошло учение военнослужащих
В Бурятии с военнослужащими войск противовоздушной обороны Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение по поиску и обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие совершили марш на специализированный полигон. В ходе следования преодолели заражённый участок местности, отразили нападение диверсионных групп.
После прибытия на позицию военнослужащие специализированного подразделения отработали задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей.
Для уничтожения дронов применены зенитные ракетные комплексы «Оса», расчёты которых выполнили учебные (электронные) пуски ракет. Особенностью учения стало выполнение задач по прикрытию танковых и мотострелковых подразделений от беспилотников условного противника на незнакомой местности, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии комплексы «Оса» уничтожили беспилотники
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