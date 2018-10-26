В Бурятии комплексы «Оса» уничтожили беспилотники

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В республике прошло учение военнослужащих



В Бурятии с военнослужащими войск противовоздушной обороны Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение по поиску и обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие совершили марш на специализированный полигон. В ходе следования преодолели заражённый участок местности, отразили нападение диверсионных групп.



После прибытия на позицию военнослужащие специализированного подразделения отработали задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей.



Для уничтожения дронов применены зенитные ракетные комплексы «Оса», расчёты которых выполнили учебные (электронные) пуски ракет. Особенностью учения стало выполнение задач по прикрытию танковых и мотострелковых подразделений от беспилотников условного противника на незнакомой местности, сообщает пресс-служба ВВО.

