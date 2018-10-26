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Минздрав России: Бурятия среди самых пьющих регионов

Минздрав России: Бурятия среди самых пьющих регионов
Общество,  Фото:pixabay.com
Минздрав опроверг недавний рейтинг самых пьющих городов России, куда Улан-Удэ не попал

Минздрав назвал недостоверным рейтинг самых пьющих городов России, составленный маркетинговым агентством Zoom Market. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава России.

На первом месте рейтинга от маркетингового агентства оказался Саратов. Также в тройку самых пьющих вошли Ханты-Мансийск и Пермь. В список попали Иркутск и Чита, а вот Улан-Удэ не вошёл.

- Представленный маркетинговым агентством Zoom Market рейтинг самых пьющих городов России, составленный по результатам опроса по методу личных интервью только в 25 городах России, не может называться федеральным и являться достаточным для определения уровня потребления алкоголя в отдельном регионе России, - говорится в сообщении минздрава России.

Согласно общественному мониторингу «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2017», проблемными регионами названы Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, Чукотский автономный округ, Пермский край, Магаданская, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области. Рейтинг был составлен совместно с телерадиокомпанией ВГТРК.

Среди самых малопьющих регионов были названы такие, как Чеченская республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Белгородская область, Ростовская область, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика.

В минздраве также обратили внимание на то, что при составлении рейтинга трезвости субъектов «были использованы статистические показатели, представленные Росстатом, Росалкогольрегулированием, Минздравом России, МВД России, ЕМИСС», уточняет ТАСС.

- По оценкам Минздрава России в 2017 году потребление алкоголя в этиловом эквиваленте на душу населения в России составило 10 литров, что на 0,3 литра меньше, чем в 2016 году, - добавили в ведомстве.

Ранее также замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил ТАСС, что достаточно серьёзно обстоят дела с потреблением алкоголя на Дальнем Востоке и в Сибири, при этом положительная динамика к сокращению есть во всех регионах, даже в самых проблемных.

Бурятия ежегодно попадает в различные рейтинги по употреблению алкоголя. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году, по данным Роспотребнадзора, Бурятия оказалась в лидерах по числу острых отравлений алкоголем и смертей по этой причине.
минздрав алкоголь
 
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