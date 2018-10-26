Выпускник бурятского вуза написал книгу в жанре фэнтези

- Действие разворачивается в выдуманном мире, на континенте, именуемом Варнаар, по размерам похожем на Евразию. Средневековый антураж мира, воинственный дух его жителей, битвы и сражения, дворцовые интриги, предательства и обретённая дружба, неожиданные повороты, всё это ждёт вас на страницах этой иллюстрированной книги, - пишет автор в официальной группе работы в соцсети.









