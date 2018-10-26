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Выпускник бурятского вуза написал книгу в жанре фэнтези

Выпускник бурятского вуза написал книгу в жанре фэнтези
Общество, 
В работе рассказывается о вымышленном мире Варнааре и приключениях четырёх главных героев

Выпускник БГУ, уроженец Агинского Бурятского округа Тумэн Шагжаев, написал книгу в жанре фэнтези. Предполагается, что это будет серия произведений. Начинающий писатель взял себе псевдоним Эван Вудс.

Первый том цикла «Меж двух огней» под названием «Шёпот грядущего» повествует о судьбе четырёх героев, связанных между собой общими нитями.

- Действие разворачивается в выдуманном мире, на континенте, именуемом Варнаар, по размерам похожем на Евразию. Средневековый антураж мира, воинственный дух его жителей, битвы и сражения, дворцовые интриги, предательства и обретённая дружба, неожиданные повороты, всё это ждёт вас на страницах этой иллюстрированной книги, - пишет автор в официальной группе работы в соцсети.



Также в Сети он постепенно раскрывает некоторые подробности сюжета. Судя по всему, парень создал на страницах книги целую вселенную.

- Главные герои, от лица которых ведётся история, и олицетворяющие собой одну из сторон света в мире Варнаар: Запад - Клаус Крессенг, молодой дворянин, 7-й сын лорда Айхема Крессенга из королевства Кориан, 17 лет; Север - Кантас Астарин – бастард (незаконный сын) северного короля Мефироса из династии Арзаринов, 20 лет; Восток - Алай Модэ, принц, племянник шаньюя Чжана из царства Шань-Мин, практик «чистой ладони» огня, 19 лет; Юг - Алерта Стронгхар - дочь покойного лорда Арберта Стронгхара из южного королевства Гатиан, 16 лет, - знакомит он пользователей с персонажами своей работы.

Здесь приводятся легенды и мифы вымышленного мира, рассказывается о народах, населяющих его, о героях, у которых есть магические способности. Для заинтересовавшихся есть отрывок из книги. Ещё одним «крючком» для любителей фэнтези являются иллюстрации из книги Татьяны Головизниной.

Книга сейчас доступна для покупки как в магазинах, так и в Сети.

Подробнее о книге можно узнать здесь - https://vk.com/varnaar

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно писатель из Москвы опубликовал книгу «Весы Лингамены», которая позиционируется как «буддийский роман о будущем человечества». Главной героиней стала девушка-бурятка Дарима.

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