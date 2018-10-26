Участники читали вслух тексты на бурятском языке
В Бурятском государственном университете завершился чемпионат по чтению вслух на бурятском языке «Буряадаараа уншая».
20 участников, в том числе пять представителей Иркутского государственного университета, состязались в умении максимально чётко и артистично прочитать выделенный отрывок из случайной книги за одну минуту.
Победителем состязания стал Лубсон Бальжиров, студент БГУ.
Чемпионат проводится в целях пропаганды и популяризации чтения, бурятского языка и литературы среди учащейся молодёжи, определения качества чтения вслух среди участников чемпионата, привлечения внимания СМИ к литературе, культуре чтения и книгам, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
В Улан-Удэ прошёл чемпионат по чтению вслух
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