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В Иркутской области работал опасный речной порт

В Иркутской области работал опасный речной порт
Общество,  Фото:pixabay.com
С неисправного причала можно было упасть и получить травму

В Иркутской области суд обязал Восточно-Сибирское речное пароходство устранить нарушения при эксплуатации Братского речного порта.

Там во время проверки нашли грубые нарушения. На территории речного порта были плавучие причалы, которые не зарегистрированы в реестре. Кроме того, они были с неисправностями, из-за которых люди могли упасть и травмироваться. Пассажирский вокзал давно не ремонтировался и не обеспечивал гражданам предоставление транспортных услуг. 
 
Суд обязал пароходство в срок до 1 июня 2019 года, то есть до начала навигации, устранить нарушения законодательства в области защиты прав пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
причал порт
 
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