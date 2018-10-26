В Улан-Удэ два дня будут отключать светофоры

Энергетики будут проводить ремонтные работы
На следующей неделе в Улан-Удэ на нескольких улицах отключат светофоры. Неудобства вызваны в связи с проведением ОАО «Улан-Удээнерго» планового ремонта.
В понедельник, 29 октября
, с 13:00 до 17:00 отключат светофоры:
- на перекрёстке улиц Борсоева, Воровского и Куйбышева;
- на улице Куйбышева в районе СОШ № 1.
Во вторник, 30 октября
, с 8:30 до 10:00 на перекрёстках улиц:
- Ленина и Ербанова;
- Ербанова и Коммунистическая.
Водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения на указанных участках улиц. Об этом сообщили в управлении по информационной политике.
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