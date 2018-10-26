В Улан-Удэ два дня будут отключать светофоры

Водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения на указанных участках улиц. Об этом сообщили в управлении по информационной политике.



На следующей неделе в Улан-Удэ на нескольких улицах отключат светофоры. Неудобства вызваны в связи с проведением ОАО «Улан-Удээнерго» планового ремонта.В понедельник,, с 13:00 до 17:00 отключат светофоры:- на перекрёстке улиц Борсоева, Воровского и Куйбышева;- на улице Куйбышева в районе СОШ № 1.Во вторник,, с 8:30 до 10:00 на перекрёстках улиц:- Ленина и Ербанова;- Ербанова и Коммунистическая.