По данным Бурятского гидрометцентра 26 октября по республике местами небольшой и умеренный снег и мокрый снег
Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 6-11, местами 11-16, в Закаменском районе до 20, по Прибайкалью и при снеге 2-7 мороза, днём от 1 мороза до 4 тепла.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 мороза, днём 1-3 тепла.
В Улан-Удэ ожидается снег
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