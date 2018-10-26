В Улан-Удэ ожидается снег

По данным Бурятского гидрометцентра 26 октября по республике местами небольшой и умеренный снег и мокрый снег



Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 6-11, местами 11-16, в Закаменском районе до 20, по Прибайкалью и при снеге 2-7 мороза, днём от 1 мороза до 4 тепла.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 мороза, днём 1-3 тепла.

