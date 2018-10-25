Супруги из Химок добрались до Байкала на мотоцикле













- Я решил себя почувствовать настоящим дальнобоем. У нас с супругой была мечта посетить Байкал, умыться в нём, попить воды, посмотреть, что же это за чудо природы, - рассказывает Динар Нуруллин.



Идею путешествия ребята позаимствовали у другого российского мотопушественника и блогера Алексея Коровина, в 2015 году умершего от малярии во время поездки по Африке. К счастью, путешествие супругов из Химок оказалась благополучным.



- Километр за километром, преодолевая расстояние, мы поняли, что нет никаких глобальных сложностей. Многие могут подумать: «Боже, на Байкал на каком-то двухколёсном мотоцикле. Нет, всё терпимо, всё хорошо, - поделилась Галина.



Маршрут пара решила сделать максимально разнообразным: туда через Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск и, наконец, Иркутск. Обратно – через Монголию, Алтай, Казахстан, Челябинск и Казань.



Из всей поездки пару больше всего впечатлил не столько Байкал, сколько Монголия. Через неё мотоциклисты пробирались больше недели. Преодолели по пескам более 2 тысяч километров. За день проезжали не больше 200-300 км – больше было невозможно.



Жила пара в гостиницах и хостелах. За 35 дней путешественники потратили около 250 тысяч рублей. Из них 100 тысяч ушло только на бензин.



Байкеры говорят, что самыми плохими дороги были в Монголии и Пермском крае. После такой длительной поездки Динар и Галина хотят снова путешествовать. Теперь они планируют добраться на байке до Владивостока.







Супруги Динар и Галина Нуруллины доехали из родных Химок до Байкала на одном мотоцикле. Путешествие длилось 35 дней, говорится в сюжете подмосковного телеканала 360ТВ.