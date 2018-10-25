В музее Бурятии открылась выставка «Под знаменем комсомола»

Первыми посетителями выставки стали ветераны комсомола, учащиеся Республиканской кадетской школы-интернат







Сергей Будажапов выразил благодарность сотрудникам музея истории Бурятии и наградил грамотой за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию ВЛКСМ, сотрудников музея Галсанову Саяну, Фролова Дмитрия, Гуруеву Аюну и директора Национального музея Татьяну Бороноеву.







В музее истории Бурятии имени Хангалова к 100-летию ВЛКСМ состоялось торжественное открытие выставки «Под знаменем комсомола». Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи десятилетиями объединял молодых людей всего Советского Союза. С их помощью поднималось народное хозяйство, развивались Урал, Сибирь и Дальний Восток, совершались эпохальные достижения в науке и культуре.С приветственным словом здесь выступили министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, заместитель руководителя администрации главы и правительства региона по развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов, председатель правления БРОО по поддержке и развитию исторических и культурных традиций комсомольского движения «Ветераны комсомола Бурятии» Сергей Будажапов.Роль комсомольского движения и его значимость в истории развития Бурятии отметили в своих выступлениях директор Государственного архива республики Бутит Жалсанова и завотделом рескома КПРФ, депутат Народного Хурала Леонтий Красовский.На открытии выставки директор музея Татьяна Бороноева напомнила всем о большом вкладе комсомольского движения:- Комсомольцы Бурятии внесли свой достойный вклад в развитие страны, республики. Сегодня мы вновь вспоминаем золотые страницы истории комсомола Бурятии, имена героев, передовиков и рядовых комсомольцев, которые со всем народом воевали на фронтах Великой Отечественной войны, поднимали из руин разрушенные города и сёла, строили заводы и фабрики, внесли свою лепту в строительство БАМа, - сказала она.Первыми посетителями выставки стали ветераны комсомола, учащиеся Республиканской кадетской школы-интернат и просто те, кто помнит и не забыл великие подвиги «комсомольцев», сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.