Более ста специалистов снайперского дела готовятся пополнить соединения и воинские части Восточного военного округа
На учебно-тренировочном комплексе Князе-Волконский под Хабаровском курсанты окружной школы снайперов в ходе экзаменационных стрельб поразили более тысячи мишеней.
Военнослужащие выполнили снайперскую стрельбу на дистанциях от 100 до 1200 метров в различных условиях в дневное и ночное время суток.
В ходе итоговых испытаний выпускники школы снайперов решают ряд разведывательных задач, ведут снайперскую стрельбу после физической нагрузки, а также выполняют нормативы по оборудованию и маскировке позиций для снайперской пары.
Помимо специальной подготовки, курсанты сдают зачёты по общевоинским дисциплинам, в том числе по тактике, защите от оружия массового поражения, медицинской и физической подготовкам, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Более ста снайперов пополнят войска Восточного округа
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