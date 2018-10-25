Более ста снайперов пополнят войска Восточного округа

Более ста специалистов снайперского дела готовятся пополнить соединения и воинские части Восточного военного округа



На учебно-тренировочном комплексе Князе-Волконский под Хабаровском курсанты окружной школы снайперов в ходе экзаменационных стрельб поразили более тысячи мишеней.



Военнослужащие выполнили снайперскую стрельбу на дистанциях от 100 до 1200 метров в различных условиях в дневное и ночное время суток.



В ходе итоговых испытаний выпускники школы снайперов решают ряд разведывательных задач, ведут снайперскую стрельбу после физической нагрузки, а также выполняют нормативы по оборудованию и маскировке позиций для снайперской пары.



Помимо специальной подготовки, курсанты сдают зачёты по общевоинским дисциплинам, в том числе по тактике, защите от оружия массового поражения, медицинской и физической подготовкам, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

