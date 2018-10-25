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Более миллиона туристов посетили Иркутскую область

Более миллиона туристов посетили Иркутскую область
Общество,  Фото:pixabay.com
Такое количество гостей принял регион с начала года

За девять месяцев этого года Иркутскую область посетили 1,2 млн туристов, это на 4,7% выше прошлогодних показателей. Из них количество иностранцев составило 263, 9 тыс. человек. Ожидается, что общая численность гостей региона сохранится на уровне 2017 года и составит 1,6 млн человек. Об этом рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Иностранцы и жители других регионов посещают Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, осуществляют экологические туры, деловые поездки, частные визиты. Традиционно первое место по числу иностранных гостей занимает Китай. На втором месте - Корея, далее следуют Германия, Франция, Монголия, США, Япония, Великобритания, Польша, Швейцария.

- Самое популярное время посещения традиционно - февраль, март и период с июня по сентябрь. Однако в этом году в числе фаворитов оказался май, а начало туристического сезона сдвинулось с конца июня на конец июля. Это связано с проведением чемпионата мира по футболу. Иностранцы, которые планировали посетить Байкал, сделали это в мае, а уже потом поехали на футбол. Россияне, наоборот, перенесли отдых на июль, когда чемпионат закончился. На следующий год мы запланировали работу по продвижению на европейском рынке зимнего отдыха на Байкале, поскольку, как оказалось, европейцы приезжают к нам преимущественно летом, - отметила Екатерина Сливина.

По оценочным данным, за 9 месяцев объём платных услуг в туристско-рекреационной сфере увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% и составил 4,8 млрд рублей. Сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области от деятельности по размещению посетителей, по предоставлению услуг общественного питания, от деятельности туристических агентств и туроператоров за 9 месяцев увеличилась на 16,7% и составила 632,4 млн рублей (9 месяцев 2017 года –541,7 млн рублей).

В настоящее время на территории региона работают 115 туроператоров, включенных в Единый федеральный реестр туроператоров, сообщает пресс-служба правительства региона.
туризм
 
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