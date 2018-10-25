В Улан-Удэ пройдёт концерт «Посвящение Людмиле Зыкиной»

Выступит в столице Бурятии прославленный ансамбль «Россия»







28 ноября с концертом «Посвящение Людмиле Зыкиной» на сцене Бурятской филармонии выступит государственный академический русский народный ансамбль «Россия». Концерт пройдёт при поддержке министерства культуры в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».Сегодня ансамбль «Россия» является одним из самых ярких русских народных коллективов. Ансамбль был создан в 1977 году по инициативе легендарной певицы Людмилой Зыкиной, чьим художественным руководителем она являлась в течение 30 лет. С 2010 года коллектив возглавляет лауреат международных конкурсов, виртуозный баянист Дмитрий Дмитриенко. Он успешно продолжает традиции своего выдающегося предшественника — руководителя ансамбля, баяниста, композитора Виктора Гридина. С успехом гастролируя не только в России, но и по всему миру, ансамбль представляет русскую песню и искусство игры на русских народных инструментах на высоком уровне.- Концерт «Посвящение Людмиле Зыкиной» – украшение обширного репертуара ансамбля. Программа является данью признательности певице, чья жизнь и яркий уникальный талант полностью были отданы служению искусству, русской культуре и России. В неё вошли лучшие песни, исполняемые Людмилой Зыкиной, песни, которые пользовались огромной любовью у слушателей всего Советского Союза. Так, в программе концерта прозвучат знаменитые «Оренбургский пуховый платок», «Течёт Волга», «На побывку едет» и другие композиции. Исполнит песни солистка ансамбля и обладательница Гран-при конкурса «Голоса России» Ольга Чиркова, - рассказали в пресс-службе Бурятской филармонии.Организаторы приглашают всех поклонников творчества легендарной артистки 28 ноября в 18:30 в филармонию на концерт ансамбля.