Более 500 братчан до сих не переселили, несмотря на построенные дома

242 помещения, построенные взамен аварийных домов и введённые в эксплуатацию ещё в прошлом году в Братске, до сих пор пустуют
Для выяснения причин, по которым это произошло, по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Братск были направлены представители министерства строительства, дорожного хозяйства во главе с заместителем ведомства Иваном Хомутинниковым.
Как сообщил замминистра, была проведена выборочная проверка 62 помещений в домах, сданных в эксплуатацию в 2017 году. Только в 10 из них проживают граждане согласно спискам расселения, предоставленным администрацией муниципалитета. Ещё в пяти проживали люди, которые в данных списках не значатся, 47 помещений и вовсе оказались закрытыми, попасть в них оказалось невозможным.
– Мы также проанализировали те данные, которые нам предоставила мэрия по этим 242 помещениям. В частности, выяснилось, что в 119 из них люди проживают без оформленных должным образом документов, есть факты заключения договоров аренды теми гражданами, которые не имеют права распоряжаться указанным жильем, - пояснил Иван Хомутинников.
Эти факты являются основанием для проведения прокурорской проверки.
Ещё 20 помещений не заселено, так как граждане не захотели переезжать в предоставленное жилье, шесть квартир и вовсе не будут заселять, так как есть решения суда об отмене признания расселяемых домов аварийными. Ещё по 97 помещениям выявлены непредвиденные обстоятельства (наследство, судебное дело, проблемные паспорта, розыск и другие).
– Министерство продолжит контролировать процесс переселения граждан в городе Братске. Так как данная ситуация наглядно говорит о том, что даже при наличии финансирования, при наличии уже готового жилья администрацией муниципалитета все равно не выполняются меры по расселению граждан, - особо подчеркнул замминистра.
В целом в Братске завершено переселение 8,9 тыс. человек (89%) из 135,9 тыс. кв. м аварийного фонда (90%) и не завершено переселение 900 граждан (10%) и расселение 16 тыс. кв. м аварийного фонда (10% от необходимого объема). Оставшимся гражданам будут предоставлены адресные субсидии для переселения из аварийного жилого фонда. Средства на это выделяются из областного бюджета - 561 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Братска.
Более 500 братчан до сих не переселили, несмотря на построенные дома
Общество, Фото:
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242 помещения, построенные взамен аварийных домов и введённые в эксплуатацию ещё в прошлом году в Братске, до сих пор пустуют
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