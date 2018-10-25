Ангарчане помогли задержать грабителей

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция поблагодарила неравнодушных горожан



В Ангарске полиция поощрила пятерых неравнодушных граждан. В торжественной обстановке начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа Сергей Борисов и начальник управления МВД России по АГО Андрей Суслов вручили благодарственные письма и денежные премии жителям города, представителям частных охранных организаций.



Благодаря грамотным действиям Анны Селиверстовой, Кристины Великановой и Надежды Голяковой по горячим следам был задержан грабитель. Подозреваемый зашёл в детский сад, но женщины дали ему отпор и нажали тревожную кнопку. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии недалеко от садика задержал подозреваемого.



Два сотрудника частного охранного предприятия – Сергей Мыслейко и Евгений Богданов, по «горячим следам» задержали и передали сотрудникам полиции подозреваемых в краже из супермаркета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция напоминает, что любой может передать информацию о готовящихся или совершённых преступлениях, местонахождении преступников, местах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, позвонив в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу по телефонам: 8(3955)53-05-15.

