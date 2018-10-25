Школьников Бурятии приглашают на олимпиаду

Олимпиада проходит в три этапа:





Продолжается регистрация для участия во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности для старшеклассников.- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, содействие профессиональной ориентации школьников;- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, распространение и популяризация научных знаний среди молодёжи;- выявление интеллектуального потенциала, аналитических способностей и креативности мышления молодого поколения, повышение инвестиционной и финансовой грамотности и т.д.- I этап (отборочный) — заочное тестирование с применением дистанционных образовательных технологий;- II этап (отборочный) — творческое эссе по предложенной оргкомитетом тематике с применением дистанционных образовательных технологий;- III этап (заключительный) — финал в очной форме.В конкурсе на добровольной основе могут принять участие школьники.Участие в олимпиаде можно принимать неоднократно, победители и призёры попадают в финал следующей олимпиады без прохождения отборочных туров.Для участия в мероприятии учащиеся старших классов могут зарегистрироваться на сайте www.fin-olimp.ru. Регистрация будет доступна до 1 ноября, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.