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Названы самые высокооплачиваемые телеактёры современности

Названы самые высокооплачиваемые телеактёры современности
Общество,  Фото:pixabay.com
Первые четыре места заняли исполнители главных ролей в сериале «Теория большого взрыва»

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактёров в мире.

Первые четыре места заняли исполнители главных ролей в сериале «Теория большого взрыва». Лидерство удалось сохранить Джиму Парсонсу, исполняющему роль Шелдона Купера. Всего за год он заработал 26,5 млн долларов. Ему удаётся удерживать первую строчку уже на протяжении четырёх лет.

За ним расположились его коллеги по сериалу Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Нийяр. Доходы первого за год оцениваются в 25 миллионов долларов, двое других заработали по 23,5 миллиона.

Первую пятёрку замыкает Марк Хэрмон, исполнитель главной роли в сериале «Морская полиция: Спецотдел». Его доходы за год издание оценило в 19 миллионов.

В топ-10 рейтинга также вошли Эд О'Нил, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Барелл из «Американской семейки». Замыкает десятку лидеров Эндрю Линкольн из «Ходячих мертвецов». Он появился в списке впервые и заменил в нём Кевина Спейси, игравшего роль Френка Андервуда в сериале «Карточный домик». Создатели телешоу разорвали с ним контракт после обвинений в адрес актёра в сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости.
 
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