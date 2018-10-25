В Иркутске с 26 октября перенесут остановку «Центральный рынок» для маршрутов, направляющихся в сторону улицы Карла Либкнехта
Это связано с обустройством нового остановочного пункта, который расположен по адресу: улица Чехова, д. 22/1.
Муниципальный и коммерческий транспорт №№ 15, 27, 32, 64, 66, 67, 84 по улице Дзержинского будет высаживать пассажиров на новом остановочном пункте, там же будут останавливаться маршруты №№ 3, 20, 42, 43, 80, 81, 87 и 92.
– Обустройство остановки на Чехова уже практически завершено: там установлен павильон, сделано благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время поставят скамейки и урны, – отметил начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета городского обустройства Николай Лановенко. – В рамках комплексного ремонта дорог в Иркутске ежегодно обустраиваются остановочные пункты, ведется замена павильонов и навесов. В этом году запланировано отремонтировать 45 остановок до конца октября.
По мере реконструкции улиц остановочные пункты приводятся в соответствие с новыми нормативными требованиями. В этом году были перенесены остановочные пункты «Сквер им. Кирова» и «Музыкальный театр». На участках, где эти остановки располагались ранее, значительно возрос транспортный и пассажирский трафик, увеличилось количество проходящего через них маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске перенесут остановку «Центральный рынок»
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