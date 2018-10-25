Улан-удэнским подросткам рассказали об опасности ВИЧ

В собрании приняли участие более 100 подростков



В администрации Железнодорожного района состоялось собрание для подростков в рамках месячника по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних и молодёжи.



Подростки просмотрели видеоролики и получили информацию о пагубном влиянии различных психоактивных веществ на организм человека. Ребят призвали вступать в ряды росгвардейцев, беречь честь и репутацию смолоду.



В мероприятии приняли участие председатель молодёжной палаты Улан-Удэнского городского совета депутатов Антон Махов, представители Росгвардии, агитаторы проекта и более 100 подростков района.



Напомним, что с 5 октября по 9 ноября на территории Улан-Удэ объявлен месячник по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи.



Цель месячника снизить уровень преступности в подростковой и молодёжной среде, связанной с употреблением наркотических, токсикоманических веществ и алкоголя, а также профилактика зависимости от психоактивных веществ среди подростков и молодёжи города, сообщает администрация Улан-Удэ.

