В собрании приняли участие более 100 подростков
В администрации Железнодорожного района состоялось собрание для подростков в рамках месячника по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних и молодёжи.
Подростки просмотрели видеоролики и получили информацию о пагубном влиянии различных психоактивных веществ на организм человека. Ребят призвали вступать в ряды росгвардейцев, беречь честь и репутацию смолоду.
В мероприятии приняли участие председатель молодёжной палаты Улан-Удэнского городского совета депутатов Антон Махов, представители Росгвардии, агитаторы проекта и более 100 подростков района.
Напомним, что с 5 октября по 9 ноября на территории Улан-Удэ объявлен месячник по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи.
Цель месячника снизить уровень преступности в подростковой и молодёжной среде, связанной с употреблением наркотических, токсикоманических веществ и алкоголя, а также профилактика зависимости от психоактивных веществ среди подростков и молодёжи города, сообщает администрация Улан-Удэ.
Улан-удэнским подросткам рассказали об опасности ВИЧ
Общество, Фото:
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