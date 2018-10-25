В Бурятии на одном из специализированных полигонов состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими инженерного подразделения танкового соединения Восточного военного округа
В ходе практической части учения военные инженеры выполнили ряд задач. В частности, с помощью миноискателей организовали поиск, а затем накладными зарядами подрыв разнотипных взрывных устройств, заложенных на пути следования колонны мотострелковых подразделений.
Помимо этого, военнослужащие в составе саперных взводов отрабатывали вопросы по установке минного поля по минному шнуру. При использовании такой тактики шаг минирования составляет от 8 до 11 метров.
Кроме того, военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию танкового мостоукладчика МТУ-20. Он предназначен для наведения однопролетного металлического моста и преодоления водной преграды колонной тяжёлой бронетехники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии провели учения по установке минного поля
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