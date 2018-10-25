Десятки домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды



- жилые дома по ул. Бограда 61, 62,63,65,66,67,68;

- переулок Псковский, 32,34,36;

- котельная ТГК 14 на пер. Псковский;

- кафе «BEEREZA» по ул. Бограда 45.



Также будут проводить ремонт на водопроводной сети по улице Пирогова 11. Холодная вода будут отсутствовать с 13:30 до 17:00. Об этом сообщает МУП «Водоканал».



Список адресов, попадающих под отключение:



- жилые дома по улице Бабушкиной 59,61,63,65,67,69,73,75;

- жилые дома по улицам Бульвар Карла Маркса 29 а, Пирогова 34 и Овражная 24;

- школа № 35.

- жилые дома частного сектора: ул. Пирогова 7-25, ул. Красноярская 6-12, ул. Переездная 1-16, ул. Овражная 1-12, ул. Зелёная 31-41.



Сегодня, 25 октября, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети по улице Бограда 65 в микрорайоне Южлаг в Улан-Удэ несколько более десятка домов останутся без холодной воды. Работы запланированы с 9 до 14 часов.Список адресов, попадающих под отключение: