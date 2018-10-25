Жилищную субсидию получили более 600 семей
В Восточном военном округе обеспечено служебными жилыми помещениями около 5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил руководитель федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» минобороны России Андрей Сапунов, передаёт пресс-служба ВВО.
В тоже время жилищной субсидией на приобретение (строительство) жилых помещений обеспечено 636 семей военнослужащих Восточного военного округа на общую сумму 4,01 млрд. рублей.
Готовое жильё для постоянного проживания в 2018 году получили 44 семьи военнослужащих округа.
ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 регионах, в том числе в Бурятии.
5 тысяч военных Восточного округа получили служебные квартиры
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