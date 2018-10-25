В Агинском Бурятском округе пройдёт этнодиктант

Акция пройдёт 2 ноября
Жителей Агинского Бурятского округа приглашают принять участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант 2018». Диктант пройдёт в 85 субъектах России и более чем в 90 странах. Одним из мест его проведения в Забайкалье стал Агинский педагогический колледж имени Базара Ринчино.
Единый день акции - 2 ноября, начало в 9.30, в Агинском педагогическом колледже - в здании бывшего филиала БГУ (4 этаж, аудитории №404, 406).
Текст диктанта будет состоять из 30 вопросов:
- 20 вопросов общефедеральной части диктанта;
- 10 вопросов региональной части, составленной с учётом региональной специфики.
Время написания - 45 минут. Общая сумма баллов – 100, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В активе спортсменов - 2 золота, 3 серебра, 4 бронзы
Она будет проходить два часа
Акция пройдёт 2 ноября
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