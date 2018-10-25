Пьяная улан-удэнка украла из квартиры копилку

Женщина вошла через плохо закрытую дверь



Органами предварительного следствия жительница Улан-Удэ обвинялась в краже с незаконным проникновением в жилище.



Она находилась в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома, когда она решила обворовать квартиру. Она вошла через незапертую входную дверь и стащила копилку в виде слона, в которой находилось 4 266 рублей. После этого женщина сбежала и потратила деньги по своему усмотрению.



Подсудимой было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд квалифицировал её действия по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконными проникновением в жилище».



Улан-удэнка признана виновной, её приговорили у двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

