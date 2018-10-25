В Улан-Удэ сохранится пасмурная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 октября по республике местами небольшой, ночью местами умеренный мокрый снег и снег



Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8, местами 11-16, в горах юго-запада до 25 мороза, днём от 1 мороза до 4 тепла.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 1-3 тепла.

