По данным Бурятского гидрометцентра, 25 октября по республике местами небольшой, ночью местами умеренный мокрый снег и снег
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8, местами 11-16, в горах юго-запада до 25 мороза, днём от 1 мороза до 4 тепла.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 1-3 тепла.
В Улан-Удэ сохранится пасмурная погода
Общество, Фото:
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