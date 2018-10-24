В Бурятии прошёл турнир по борьбе среди детей

Принять участие в турнире приехало около 300 сильнейших борцов из Монголии, Забайкальского края и районов Бурятии
В борцовской юрте села Исинга Еравнинского района состоялся четвёртый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2003 года и младше, бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан».
Соревнования среди юношей проходили на двух борцовских коврах. Организаторами турнира учреждены такие призовые номинации как: «Лучший борец», «За лучшую технику», «Самый юный борец», «Самая красивая схватка», «За лучшую технику» и «За волю к победе».
Первое место в абсолютном первенстве среди мужчин по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан» занял спортсмен из Монголии Улзысайхан, среди юношей - Мунхбаяр, также из Монголии. Победители и призёры награждены кубками, медалями, вымпелами и денежными призами.
Глава Исинги Жигжитдоржо Будаев отметил, что открытие борцовской юрты положительно сказалось на развитии села: «Ситуация в селе изменилась. Люди стали возвращаться на свою малую родину. Дети вечерами приходят и допоздна тренируются».
Борцовская юрта «Барс» возведена в 2014 году в рамках муниципально-частного партнёрства всего за 40 дней, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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