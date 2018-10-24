Национальный музей Бурятии готовится к «Ночи искусств»

Всероссийская ежегодная акция пройдёт по всей стране 4 ноября



Слоган «Ночи искусств — 2018» — «Искусство объединяет». Библиотеки и дома культуры, маленькие и большие музеи, музыкальные школы и консерватории, галереи и концертные залы, арт-пространства и театры, площадки мегаполисов и сёл — все будут открывать искусство для зрителя.



- Искусство объединяет: это общая ценность для людей с разными вкусами и разными представлениями о жизни, для детей и взрослых, для знатоков и тех, кто только начинает свой путь. В «Ночь искусств» все становятся единомышленниками: совсем скоро это докажут сотни культурных учреждений по всей стране и тысячи их посетителей,- отмечают организаторы.



Художественный музей имени Сампилова в этот вечер превратится в единое пространство, где свои программы представят музей истории Бурятии имени Хангалова, музей природы Бурятии, театр кукол «Ульгэр», а также театр оперы и балета.



В этот вечер организаторы акции для зрителей подготовили увлекательные экскурсии по экспозициям «Русское искусство», «Искусство Бурятии: в поисках архетипа», интересные мастер-классы по изготовлению поделок в стиле «Хюгге», по анимации, квесты для детей и взрослых, викторины, концерт мастеров искусств с участием артистов театра оперы и балета и театрализованное представление «Ульгэр-шоу», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

