В Улан-Удэ проверили строительство онкологического диспансера

На сегодня там практически завершены все черновые работы
Министр Николай Рузавин проверил ход строительства поликлиники онкологического диспансера в Улан-Удэ. Накануне прошло выездное рабочее совещание представителей министерства, управления капитального строительства и подрядных организаций, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
Обсуждался ряд важных вопросов, в том числе сдача под монтаж медицинского оборудования и подключение объекта к теплу. Так на сегодня практически завершены все черновые работы: установлены перегородки из гипсокартона, вставлены пластиковые окна, проведена электропроводка, полы выложены керамической плиткой. Завершаются работы по устройству вентиляции и слаботочных систем. В ближайший месяц уложат линолеум, закроют потолочное пространство и выполнят чистовую отделку помещения под магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Министр поручил руководству управления капитального строительства до 30 ноября подключить объект к теплу.
Кроме того, проведены аукционы и заключены государственные контракты на поставку медицинского оборудования на сумму около шестисот миллионов рублей. Начиная с ноября месяца оборудование будет поступать на объект, начнется его монтаж. Министр Николай Рузавин поручил следить за графиком строительства и до конца года в полном объеме освоить выделенные из федерального и республиканского бюджетов средства. После нового года на объекте начнутся пуско-наладочные работы. Предварительный срок сдачи объекта – апрель 2019 год.
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