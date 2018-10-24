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В Агинском пройдёт конкурс народных театров

В Агинском пройдёт конкурс народных театров
Общество,  Фото:pixabay.com
В смотре примут участие 8 народных театров и лучшие драматические коллективы округа

30 ноября - 1 декабря в Агинском Бурятском округе состоится XXVIII традиционный окружной смотр-конкурс имени Даширабдана Батожабая среди народных театров и драматических коллективов.

В этот раз любителей театрального искусства встретит могойтуйская земля. Своим талантом актёрского мастерства, новыми постановками блеснут восемь народных театров и лучшие драматические коллективы округа. Оценивать их выступления будет компетентное жюри, в состав которого входит профессор ВСГИК, заслуженный работник культуры России, лауреат премии правительства страны в области культуры Дулмажаб Жамсоева.

В этом году в положение конкурса внесены изменения. Членами жюри итоги будут подводиться по следующим группам: среди драматических коллективов (победители районных смотров), народных театров сельских поселений и народных театров районных центров.

В рамках проведения смотра-конкурса организаторы проведут творческую мастерскую для режиссёров и артистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Справка:

Первый окружной смотр-конкурс народных театров и драматических коллективов имени бурятского драматурга Даширабдана Одбоевича Батожабая состоялся в 1989 году на родине великого писателя, в селе Догой Могойтуйского района. Конкурс проходил по инициативе директора Центра народного творчества Балдандоржи Николаева при поддержке Агинского окружного отдела культуры, заведующим которого был Баир Мункожаргалов.

По информации окружной газеты «Агинская правда» от 15 июля 1989 года, первый смотр театрального искусства удался на славу. Тогда лучшими были признаны драматические коллективы домов культуры сёл Цаган-Оль (спектакль по пьесе Х.Намсараева «Сэрэмпэл», режиссёр-постановщик Б.Ломбоев) и Догой (одноактная комедия Х.Намсараева «Тахуунай», руководитель – Д.Батомункуева).

Второй смотр-конкурс состоялся в 1990 году в селе Зуткулей. Именно с этого времени он приобретает статус конкурса, «кочующего» по сценическим площадкам районов округа. Так, ежегодно конкурс стали принимать у себя (в порядке очереди) поселения трёх муниципальных районов и городского округа «Посёлок Агинское».

С 2016 года смотр-конкурс стал проводиться осенью, после завершения всех сельскохозяйственных работ, когда устанавливается затишье перед зимовкой. Тогда смотр-конкурс состоялся 21-22 октября во Дворце культуры посёлка Агинское. «Театральная осень» была приурочена к 95-летию со дня рождения прозаика, драматурга, члена Союза писателей СССР Даширабдана Одбоевича Батожабая и 100-летию со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, публициста, члена Союза писателей СССР Жамсо Тумуновича Тумунова. В прошлом же году конкурс был посвящен 80-летию со дня образования Агинского Бурятского округа и 50-летию со дня создания Агинского центра народного творчества и проходил в селе Дульдурга.
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