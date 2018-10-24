В Агинском пройдёт конкурс народных театров

В смотре примут участие 8 народных театров и лучшие драматические коллективы округа
В этот раз любителей театрального искусства встретит могойтуйская земля. Своим талантом актёрского мастерства, новыми постановками блеснут восемь народных театров и лучшие драматические коллективы округа. Оценивать их выступления будет компетентное жюри, в состав которого входит профессор ВСГИК, заслуженный работник культуры России, лауреат премии правительства страны в области культуры Дулмажаб Жамсоева.
В этом году в положение конкурса внесены изменения. Членами жюри итоги будут подводиться по следующим группам: среди драматических коллективов (победители районных смотров), народных театров сельских поселений и народных театров районных центров.
В рамках проведения смотра-конкурса организаторы проведут творческую мастерскую для режиссёров и артистов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Справка:
По информации окружной газеты «Агинская правда» от 15 июля 1989 года, первый смотр театрального искусства удался на славу. Тогда лучшими были признаны драматические коллективы домов культуры сёл Цаган-Оль (спектакль по пьесе Х.Намсараева «Сэрэмпэл», режиссёр-постановщик Б.Ломбоев) и Догой (одноактная комедия Х.Намсараева «Тахуунай», руководитель – Д.Батомункуева).
Второй смотр-конкурс состоялся в 1990 году в селе Зуткулей. Именно с этого времени он приобретает статус конкурса, «кочующего» по сценическим площадкам районов округа. Так, ежегодно конкурс стали принимать у себя (в порядке очереди) поселения трёх муниципальных районов и городского округа «Посёлок Агинское».
С 2016 года смотр-конкурс стал проводиться осенью, после завершения всех сельскохозяйственных работ, когда устанавливается затишье перед зимовкой. Тогда смотр-конкурс состоялся 21-22 октября во Дворце культуры посёлка Агинское. «Театральная осень» была приурочена к 95-летию со дня рождения прозаика, драматурга, члена Союза писателей СССР Даширабдана Одбоевича Батожабая и 100-летию со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, публициста, члена Союза писателей СССР Жамсо Тумуновича Тумунова. В прошлом же году конкурс был посвящен 80-летию со дня образования Агинского Бурятского округа и 50-летию со дня создания Агинского центра народного творчества и проходил в селе Дульдурга.