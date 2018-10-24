Пенсионеры Улан-Удэ сыграли в шахматы

Победителям и призёрам вручили дипломы и денежные призы
В Улан-Удэ прошёл шахматный турнир среди пенсионеров. Он был приурочен ко Дню пожилого человека и проходил два дня. Такие игры проводятся уже в пятый раз.
Собралось 45 участников в возрасте от 60 до 85 лет, сообщили в администрации Улан-Удэ. Среди игроков оказалось большинство мужчин и всего лишь две представительницы прекрасного пола. Турнир был открыт гимном республики, затем шахматисты приступили к партиям.
На второй день состоялись финальные игры и награждение победителей. Итоги игр подвели в шести возрастных категориях. Победителям и призёрам вручили дипломы и денежные призы. По договорённости с шахматистами следующий турнир пройдёт в феврале 2019 года и будет посвящён празднику Белого месяца.
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