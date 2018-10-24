В Улан-Удэ отметят 100-летие ВЛКСМ

В рамках празднования юбилейной даты пройдёт ряд мероприятий



29 октября всесоюзному Ленинскому Коммунистическому союзу молодёжи исполняется 100 лет.



В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ на территории Железнодорожного района запланировано проведение мероприятий.



26 октября в городском культурном центре состоится районная праздничная программа. Начало в 15:00.



29 октября в 11:00 на площади Комсомольская состоится торжественный митинг. В этот же день запланировано заложение новой капсулы с посланием от молодёжи 2018 года к молодёжи 2043 года. В настоящее время принимаются предложения в текст письма, сообщает администрация Улан-Удэ.



Как сообщал «Байкал-Daily», 26 октября в рамках празднования юбилея ВЛКСМ в центральной городской библиотеке имени Исая Калашникова пройдёт вечер воспоминаний «Комсомол – юность моя».

