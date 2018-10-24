Работы проходят в Железнодорожном районе города
Традиционно осенью проводится выравнивание дорог с неусовершенствованным покрытием. Грейдирование специальной техникой позволяет сделать грунтовые дороги более ровными и удобными для проезда автомобилей. При необходимости ямы засыпают щебнем, бутовым камнем.
Сегодня комбинат по благоустройству работает по улице Радищева, здесь грейдируют улицу, ведущую к остановке пассажирского транспорта в микрорайон Аршан.
Вчера закончены работы по улице Щевченко и по дороге к лыжной базе «Снежинка». С начала месяца выполнены работы по отсыпке и грейдированию улиц Блинова, Глинки, Амбулаторной, Фадеева, Щорса, 3-й Кедровой, Минина, Майской, Демьяна Бедного, Водопадной, Чертенкова, Заовражной, 8-го марта, проезду Кедровому, сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выравнивают дороги
Общество, Фото:
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