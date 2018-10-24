В Иркутске пройдёт фестиваль «Алтан Туяа»

Участие в нём принимают детские творческие коллективы
В Иркутске пройдёт ежегодный областной фестиваль детского творчества «Алтан Туяа», который проводится центром культуры коренных народов Прибайкалья. Фестиваль направлен на популяризацию традиционной культуры бурят, выявление и поддержку талантливых детей. Возраст участников – от 10 до 18 лет.
Участие в нём принимают детские творческие коллективы Иркутской области. Конкурсная программа фестиваля включает три номинации. Это песенный конкурс народного, эстрадного и академического исполнения «Талын булжамуур», конкурс фольклорных коллективов «Алтан тоонто», танцевальный конкурс творческих коллективов «Хатар».
Областной фестиваль детского творчества «Алтан Туяа» пройдёт 27 октября, в 11.00, в Доме культуры имени Горького по ул. Клары Цеткин, 13а, сообщили в пресс-службе министерства культуры и архивов Иркутской области.
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