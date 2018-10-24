В Сети появился клип на бурятскую песню «Туруушын дуран»

11 октября на YouTube был опубликован клип на известную и любимую всеми бурятскую песню «Туруушын дуран» («Первая любовь»). Ролик снимали в селе Хоринск Хоринского района республики.
Композиция в клипе звучит на бурятском и русском языках. По сюжету, пожилой человек отдыхает на скамейке в сквере и переносится в воспоминаниях в дни своей молодости. Дальше в ролике показывается, как молодая пара гуляет по окрестностям деревни, веселится.
Влюблённые также привязывают хии-морин к ветке дерева, любуются красотами природы.
Пользователи соцсетей довольно тепло отозвались о работе:
«Мой Хоринск, моя малая родина, моя первая любовь»
«Спасибо за красивую песню и клип»
«Немного необычно видеть такую пару в 2019, но песня красивая»
Также жители и уроженцы Бурятии активно делают репосты видео.