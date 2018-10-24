В Сети появился клип на бурятскую песню «Туруушын дуран»

Ролик «Первая любовь» сняли в селе Хоринск







11 октября на YouTube был опубликован клип на известную и любимую всеми бурятскую песню «Туруушын дуран» («Первая любовь»). Ролик снимали в селе Хоринск Хоринского района республики.







Композиция в клипе звучит на бурятском и русском языках. По сюжету, пожилой человек отдыхает на скамейке в сквере и переносится в воспоминаниях в дни своей молодости. Дальше в ролике показывается, как молодая пара гуляет по окрестностям деревни, веселится.







Влюблённые также привязывают хии-морин к ветке дерева, любуются красотами природы.















Пользователи соцсетей довольно тепло отозвались о работе:







«Мой Хоринск, моя малая родина, моя первая любовь»





«Спасибо за красивую песню и клип»





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«Немного необычно видеть такую пару в 2019, но песня красивая»





Также жители и уроженцы Бурятии активно делают репосты видео.