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В Сети появился клип на бурятскую песню «Туруушын дуран»

В Сети появился клип на бурятскую песню «Туруушын дуран»
Общество, 
Ролик «Первая любовь» сняли в селе Хоринск

11 октября на YouTube был опубликован клип на известную и любимую всеми бурятскую песню «Туруушын дуран» («Первая любовь»). Ролик снимали в селе Хоринск Хоринского района республики.

Композиция в клипе звучит на бурятском и русском языках. По сюжету, пожилой человек отдыхает на скамейке в сквере и переносится в воспоминаниях в дни своей молодости. Дальше в ролике показывается, как молодая пара гуляет по окрестностям деревни, веселится.

Влюблённые также привязывают хии-морин к ветке дерева, любуются красотами природы.



Пользователи соцсетей довольно тепло отозвались о работе:

«Мой Хоринск, моя малая родина, моя первая любовь»

«Спасибо за красивую песню и клип»


«Немного необычно видеть такую пару в 2019, но песня красивая»

Также жители и уроженцы Бурятии активно делают репосты видео.
клип бурятский язык музыка
 
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