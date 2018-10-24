Станция переливания крови Бурятии получила премию «СоУчастие»

На конкурс VIII Всероссийской премии «СоУчастие - 2018» было подано свыше 350 заявок. Более 100 наград в этом году вручены за достижения в сфере развития безвозмездного донорства крови и её компонентов. «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ» признана лучшей практикой страны.





- В этом большая заслуга всех участников донорского движения республики: сотрудников станции и коллег из медицинских организаций, СМИ, волонтёров и доноров. Люди отзывчивые откликаются на наши просьбы об оказании помощи пациентам, нуждающимся в переливании крови, – отметила главный врач Энгельсина Бурлаева.





Торжественная церемония награждения и деловая программа прошли в Общественной палате Российской Федерации в Москве. Бурятская республиканская станция переливания крови стала призёром VIII Всероссийской премии «СоУчастие - 2018», в номинации:





- основной конкурс «Постоянство – признак мастерства» - за вклад в развитие безвозмездного регулярного донорства крови;





- специальный приз «Мы работаем для Вас. Знак качества» - за создание условий информационной открытости, доступности и комфортности Службы крови;





- за творческий конкурс, удостоена дипломом I степени «О донорстве в стихах» композитор, преподаватель ВСГАКИ Санжиева Лариса Николаевна, за песню «Донор - ангел хранитель».





Напомним, Бурятская республиканская станция переливания крови неоднократно становилась призёром всероссийских премий с 2012-2018 года, сообщает минздрав республики.