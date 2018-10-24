В Улан-Удэ робот предотвратил коммунальную аварию

Специалисты МУП «Водоканал» провели плановую проверку канализационных сетей на проспекте Строителей. Благодаря наличию робота-телеинспектора была обнаружена трещина на канализационном трубопроводе и предотвращена аварийная ситуация.





Со вчерашнего дня проводятся работы по замене коллектора диаметром 500 и протяжённостью 20 метров. Перекрыт небольшой участок автодороги по улице Конечной, при этом все горожане продолжают пользоваться услугами холодного водоснабжения и канализации, отключения не производились. О сроках завершения ремонтных работ будет сообщено дополнительно.





Благодаря роботу можно видеть все процессы, которые происходят в сети и в колодцах – коррозию, разрушения, свищи, заиливание, сообщает управление по информационной политике города.





Решение о покупке комплекса было принято после коммунальной аварии на канализационной сети по улице Лебедева осенью прошлого года, когда без воды остались жители Октябрьского района. На средства республиканского и городского бюджетов был приобретён роботизированный телеинспекционный комплекс на базе автомобиля «ГАЗель».





На сегодняшний день уже проинспектированы самотёчные коллекторы общей протяжённостью свыше 30 километров, в том числе по проспекту Строителей. Такая диагностика особенно актуальна в преддверии зимнего периода.Робот опускается в канализационный колодец, оттуда он попадает в трубопровод и посредством встроенной видеокамеры передает изображение на экран оператору. Видео и фотоматериалы получаются высокого качества, можно определить самые незначительные повреждения на стенках труб. Комплексом возможно проводить обследования трубопроводов диаметром от 150 миллиметров до 3000 миллиметров.