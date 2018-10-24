Сотрудник УФСИН Бурятии стал призёром чемпионата России по самбо



Сотрудник УФСИН Бурятии Александр Бардунаев занял 3 место на Всероссийском чемпионате Федеральной службы исполнения наказаний по спортивному и боевому самбо в весовой категории до 62 кг. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.



В состязаниях, которые проходили с 15 по 19 октября в Перми, участвовало более 700 спортсменов в разных весовых категориях, а в весовой категории до 62 кг. – 32 участника.







Александр Бардунаев является мастером спорта по боевому самбо и служит в отделе специального назначения «Байкал». Теперь спортсмену предстоит принять участие в чемпионатах Сибирского федерального округа и России.

