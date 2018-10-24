В нацпарке Бурятии проходит фестиваль «Земля снежного барса»



7 ноября состоится церемония награждения участников первого Республиканского экологического фестиваля «Земля снежного барса».



В мероприятии примут участие обучающиеся образовательных учреждений основного и дополнительного образования Тункинского, Окинского районов и города Улан-Удэ. Открытие запланировано на 11 часов. Для гостей праздника будут организованы концертная программа, мастер-классы, экологическая акция. Кроме того, госинспекторы национального парка «Тункинский» расскажут о работе по изучению снежного барса и установке фотоловушек.



На торжественной церемонии будут названы призёры, которым будут вручены дипломы, подарки, сувениры. Остальные же участники получат сертификаты участников I Республиканского экологического фестиваля «Земля снежного барса».



Напомним, приём работ стартовал 1 сентября. На конкурс поступило около 200 работ в номинациях «Лучший рисунок» и «Лучшее стихотворение» по трём возрастным категориям 6- 10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет, сообщает пресс-служба нацпарка.

