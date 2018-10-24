Международный турнир по вольной борьбе пройдёт в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Соревнования состоятся среди юниоров до 21 года



В эту пятницу в физкультурно-спортивном комплексе юниоры до 21 года из разных стран и регионов России примут участие в международном турнире по вольной борьбе.



С 11 утра 26 октября спортсмены сойдутся в предварительных и полуфинальных поединках. В этот же день в 16:00 состоится торжественная церемония открытия турнира.



В субботу, 27 октября, с 11:00 до 14:30 пройдут утешительные схватки. Победителей международного турнира определят финальные поединки, которые начнутся в 15:00, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

