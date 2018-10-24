Теплоснабжение отключили для проведения ремонтных работ
23 октября в 13:30 по заявке УК «Эталон-С» для проведения ремонтных работ остановили котёл и сетевой насос котельной в микрорайоне Орешкова в Улан-Удэ.
Без отопления остался один двухэтажный жилой дом по улице Юннатов 2а. К двум часам ночи заменили три стояка системы отопления. Сетевой насос, котёл были включены, давление в системе стабилизировалось.
Время отключения составило 12 часов 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнцы остались на полдня без тепла
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она не платила за услуги два года
Акция проводится в 4 этапа в двух возрастных группах
В ходе него разведчики танкового соединения ВВО выполнили задачи в тылу условного противника
Останки бойца найдены в Тверской области
Случаев гриппа в республике не зарегистрировано
Занятия проводятся бесплатно
После выступления сам артист отправился «неистово спать». ФОТО, ВИДЕО
По данным Бурятского гидрометцентра 24-26 октября по республике на дорогах гололедица и снежные накаты
В республике продолжается проведение независимой оценки качества оказания услуг
Они прошли через болото и тайгу
Управляющая компания выплатила женщине 124 тысячи рублей
Мероприятие прошло в Еравнинском районе
Игра прошла в рамках месячника бурятского языка
Гости вечера смогут встретиться с ветеранами-комсомольцами Улан-Удэ
На мировую виновники затопления идти не захотели