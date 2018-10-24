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Улан-удэнцы остались на полдня без тепла

Улан-удэнцы остались на полдня без тепла
Общество,  Фото:pixabay.com
Теплоснабжение отключили для проведения ремонтных работ

23 октября в 13:30 по заявке УК «Эталон-С» для проведения ремонтных работ остановили котёл и сетевой насос котельной в микрорайоне Орешкова в Улан-Удэ.

Без отопления остался один двухэтажный жилой дом по улице Юннатов 2а. К двум часам ночи заменили три стояка системы отопления. Сетевой насос, котёл были включены, давление в системе стабилизировалось.

Время отключения составило 12 часов 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
отопительный сезон
 
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