Улан-удэнцы остались на полдня без тепла

Теплоснабжение отключили для проведения ремонтных работ



23 октября в 13:30 по заявке УК «Эталон-С» для проведения ремонтных работ остановили котёл и сетевой насос котельной в микрорайоне Орешкова в Улан-Удэ.



Без отопления остался один двухэтажный жилой дом по улице Юннатов 2а. К двум часам ночи заменили три стояка системы отопления. Сетевой насос, котёл были включены, давление в системе стабилизировалось.



Время отключения составило 12 часов 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

