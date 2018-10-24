Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Октября

23 Октября

Популярное

Иркутянка погасила долг за ЖКХ, чтобы улететь в Корею

Иркутянка погасила долг за ЖКХ, чтобы улететь в Корею
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Она не платила за услуги два года 

Жительница посёлка Залари Иркутской области оплатила задолженность за жилищно-коммунальные услуги, чтобы уехать в Южную Корею.

Женщина на протяжении двух лет не платила управляющей компании и ресурсоснабжающей организации счета за предоставленные коммунальные услуги. Сумма задолженность составила 62 тысячи рублей.

Судебный пристав вынес ей постановление об ограничении права выезда из Российской Федерации. Командировка за границу стала отличным стимулом для неё. Чтобы попасть в Южную Корею, женщина оплатила долг в полном объёме.

Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с окончанием фактическим исполнением исполнительного производства, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.    
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье пройдёт футбольная акция «Уличный красава»
В Забайкалье пройдёт футбольная акция «Уличный красава»
Общество, 24.10.2018
Акция проводится в 4 этапа в двух возрастных группах
В Бурятии прошло военное учение
В Бурятии прошло военное учение
Общество, 24.10.2018
В ходе него разведчики танкового соединения ВВО выполнили задачи в тылу условного противника
Волонтёры ищут родственников красноармейца-забайкальца
Волонтёры ищут родственников красноармейца-забайкальца
Общество, 24.10.2018
Останки бойца найдены в Тверской области
В Бурятии привили от ОРВИ более 443 тысяч человек
В Бурятии привили от ОРВИ более 443 тысяч человек
Общество, 24.10.2018
Случаев гриппа в республике не зарегистрировано
«Дима, ты космос!»: Улан-удэнцы в восторге от концерта Билана
«Дима, ты космос!»: Улан-удэнцы в восторге от концерта Билана
Общество, 24.10.2018
После выступления сам артист отправился «неистово спать». ФОТО, ВИДЕО
В Улан-Удэ пасмурно и мокрый снег
В Улан-Удэ пасмурно и мокрый снег
Общество, 24.10.2018
По данным Бурятского гидрометцентра 24-26 октября по республике на дорогах гололедица и снежные накаты
Жители Бурятии могут оценить работу социальных учреждений
Жители Бурятии могут оценить работу социальных учреждений
Общество, 23.10.2018
В республике продолжается проведение независимой оценки качества оказания услуг
Спасатели Забайкалья учились выживанию в лесу
Спасатели Забайкалья учились выживанию в лесу
Общество, 23.10.2018
Они прошли через болото и тайгу
Иркутянка отсудила ущерб за разбитую водосточной трубой машину
Иркутянка отсудила ущерб за разбитую водосточной трубой машину
Общество, 23.10.2018
Управляющая компания выплатила женщине 124 тысячи рублей
В Бурятии прошёл фестиваль «Хоровая инициатива»
В Бурятии прошёл фестиваль «Хоровая инициатива»
Общество, 23.10.2018
Мероприятие прошло в Еравнинском районе
Студенты Улан-Удэ поучаствовали в интеллектуальной игре
Студенты Улан-Удэ поучаствовали в интеллектуальной игре
Общество, 23.10.2018
Игра прошла в рамках месячника бурятского языка
В Улан-Удэ пройдёт вечер воспоминаний «Комсомол - юность моя»
В Улан-Удэ пройдёт вечер воспоминаний «Комсомол - юность моя»
Общество, 23.10.2018
Гости вечера смогут встретиться с ветеранами-комсомольцами Улан-Удэ
Иркутянка отсудила у затопивших её соседей 76 тысяч
Общество, 23.10.2018
На мировую виновники затопления идти не захотели

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^