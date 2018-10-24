Иркутянка погасила долг за ЖКХ, чтобы улететь в Корею

Она не платила за услуги два года
Жительница посёлка Залари Иркутской области оплатила задолженность за жилищно-коммунальные услуги, чтобы уехать в Южную Корею.
Женщина на протяжении двух лет не платила управляющей компании и ресурсоснабжающей организации счета за предоставленные коммунальные услуги. Сумма задолженность составила 62 тысячи рублей.
Судебный пристав вынес ей постановление об ограничении права выезда из Российской Федерации. Командировка за границу стала отличным стимулом для неё. Чтобы попасть в Южную Корею, женщина оплатила долг в полном объёме.
Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с окончанием фактическим исполнением исполнительного производства, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
Она не платила за услуги два года
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