В Бурятии прошло военное учение



В Бурятии состоялось тактико-специальное учение с подразделением военной разведки танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), в рамках которого они отработали ряд специальных задач.



В ходе практической части учения военнослужащие скрытно пробрались в тыл условного противника, совершив многокилометровый марш-бросок в горной местности, выполнили элементы вертикального подъёма по стене здания, используя подручные средства, а также отработали снятие часовых с применением бесшумного и холодного оружия.



После чего разведчики пробрались в штаб условного противника и изъяли важные документы, затем скрытно удалились, заминировав пути отхода группы.



В ходе проведения марша к своим позициям разведчики вступили в учебный бой с подразделениями условного противника. Также были отработаны задачи по оказанию первой медицинской помощи раненым и их эвакуации с поля боя.



К выполнению задач учения было привлечено более 100 военнослужащих.



Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации, в том числе дымы и сигнальные средства, в роли условного противника выступали военнослужащие мотострелкового подразделения, сообщает пресс-служба ВВО.

