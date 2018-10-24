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В Бурятии прошло военное учение

В Бурятии прошло военное учение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
В ходе него разведчики танкового соединения ВВО выполнили задачи в тылу условного противника 

В Бурятии состоялось тактико-специальное учение с подразделением военной разведки танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), в рамках которого они отработали ряд специальных задач.

В ходе практической части учения военнослужащие скрытно пробрались в тыл условного противника, совершив многокилометровый марш-бросок в горной местности, выполнили элементы вертикального подъёма по стене здания, используя подручные средства, а также отработали снятие часовых с применением бесшумного и холодного оружия.

После чего разведчики пробрались в штаб условного противника и изъяли важные документы, затем скрытно удалились, заминировав пути отхода группы.

В ходе проведения марша к своим позициям разведчики вступили в учебный бой с подразделениями условного противника. Также были отработаны задачи по оказанию первой медицинской помощи раненым и их эвакуации с поля боя.

К выполнению задач учения было привлечено более 100 военнослужащих.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации, в том числе дымы и сигнальные средства, в роли условного противника выступали военнослужащие мотострелкового подразделения, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО
 
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