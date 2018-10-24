Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Октября

23 Октября

Популярное

Волонтёры ищут родственников красноармейца-забайкальца

Волонтёры ищут родственников красноармейца-забайкальца
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Останки бойца найдены в Тверской области

В ходе проведения III международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Ржевском районе Тверской области поисковым отрядом «Веда» Чувашии были обнаружены останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с останками найдена подписная ложка. Вологодскому объединению поисковиков с помощью архивных данных удалось установить имя солдата. Согласно ОБД Мемориал, погибшим оказался Ванев Григорий Антонович, 1908 года рождения, уроженец села Коротково Красночикойского района Читинской области.

Межрегиональная общественная организация «Вологодское объединение поисковиков» просит помощи в поиске родственников солдата и его жены Ваневой Ольги Андреевны, проживавших на момент получения извещения о гибели на станции Карымская Карымского района Читинской области, для участия в торжественной церемонии погребения и передачи личных вещей.

Согласно данным Центрального архива министерства обороны Ванев Григорий Антонович поступил на службу в ряды Красной Армии 2 августа 1941 года, имеет награду – медаль «За отвагу». Последнее место службы - 379 стрелковая дивизия. Был командиром взвода 2 минроты 1253 стрелкового полка. Убит в августе 1942, сообщает пресс-служба правительства края. 
Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прошло военное учение
В Бурятии прошло военное учение
Общество, 24.10.2018
В ходе него разведчики танкового соединения ВВО выполнили задачи в тылу условного противника
В Бурятии привили от ОРВИ более 443 тысяч человек
В Бурятии привили от ОРВИ более 443 тысяч человек
Общество, 24.10.2018
Случаев гриппа в республике не зарегистрировано
«Дима, ты космос!»: Улан-удэнцы в восторге от концерта Билана
«Дима, ты космос!»: Улан-удэнцы в восторге от концерта Билана
Общество, 24.10.2018
После выступления сам артист отправился «неистово спать». ФОТО, ВИДЕО
В Улан-Удэ пасмурно и мокрый снег
В Улан-Удэ пасмурно и мокрый снег
Общество, 24.10.2018
По данным Бурятского гидрометцентра 24-26 октября по республике на дорогах гололедица и снежные накаты
Жители Бурятии могут оценить работу социальных учреждений
Жители Бурятии могут оценить работу социальных учреждений
Общество, 23.10.2018
В республике продолжается проведение независимой оценки качества оказания услуг
Спасатели Забайкалья учились выживанию в лесу
Спасатели Забайкалья учились выживанию в лесу
Общество, 23.10.2018
Они прошли через болото и тайгу
Иркутянка отсудила ущерб за разбитую водосточной трубой машину
Иркутянка отсудила ущерб за разбитую водосточной трубой машину
Общество, 23.10.2018
Управляющая компания выплатила женщине 124 тысячи рублей
В Бурятии прошёл фестиваль «Хоровая инициатива»
В Бурятии прошёл фестиваль «Хоровая инициатива»
Общество, 23.10.2018
Мероприятие прошло в Еравнинском районе
Студенты Улан-Удэ поучаствовали в интеллектуальной игре
Студенты Улан-Удэ поучаствовали в интеллектуальной игре
Общество, 23.10.2018
Игра прошла в рамках месячника бурятского языка
В Улан-Удэ пройдёт вечер воспоминаний «Комсомол - юность моя»
В Улан-Удэ пройдёт вечер воспоминаний «Комсомол - юность моя»
Общество, 23.10.2018
Гости вечера смогут встретиться с ветеранами-комсомольцами Улан-Удэ
Иркутянка отсудила у затопивших её соседей 76 тысяч
Общество, 23.10.2018
На мировую виновники затопления идти не захотели
Туристы на Кругобайкалке всё чаще выбирают ретро-поезда
Туристы на Кругобайкалке всё чаще выбирают ретро-поезда
Общество, 23.10.2018
По туристическим маршрутам Кругобайкальской железной дороги с начала года перевезено более 50 тысяч пассажиров
В Ленинградской области открыли памятник воинам из Иркутской области
В Ленинградской области открыли памятник воинам из Иркутской области
Общество, 23.10.2018
На плите из чёрного камня изображён контур Байкала и Орден Отечественной войны первой степени

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^