Волонтёры ищут родственников красноармейца-забайкальца

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Останки бойца найдены в Тверской области



В ходе проведения III международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Ржевском районе Тверской области поисковым отрядом «Веда» Чувашии были обнаружены останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны.



Вместе с останками найдена подписная ложка. Вологодскому объединению поисковиков с помощью архивных данных удалось установить имя солдата. Согласно ОБД Мемориал, погибшим оказался Ванев Григорий Антонович, 1908 года рождения, уроженец села Коротково Красночикойского района Читинской области.



Межрегиональная общественная организация «Вологодское объединение поисковиков» просит помощи в поиске родственников солдата и его жены Ваневой Ольги Андреевны, проживавших на момент получения извещения о гибели на станции Карымская Карымского района Читинской области, для участия в торжественной церемонии погребения и передачи личных вещей.



Согласно данным Центрального архива министерства обороны Ванев Григорий Антонович поступил на службу в ряды Красной Армии 2 августа 1941 года, имеет награду – медаль «За отвагу». Последнее место службы - 379 стрелковая дивизия. Был командиром взвода 2 минроты 1253 стрелкового полка. Убит в августе 1942, сообщает пресс-служба правительства края.

