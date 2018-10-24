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В Бурятии привили от ОРВИ более 443 тысяч человек

В Бурятии привили от ОРВИ более 443 тысяч человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Случаев гриппа в республике не зарегистрировано 
 
В Бурятии заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано.

За прошедшую неделю с 15 по 21 октября в сравнении с предыдущей отмечено увеличение заболеваемости на 5,4%. Всего зарегистрировано 1156 случаев ОРВИ, показатель ниже эпидпорога в 2,2 раза.

По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов среди населения вирусы гриппа не обнаружены, в единичных случаях обнаружены антигены вирусов не гриппозной этиологии: парагриппа, РС – вируса.

В преддверии эпидсезона с начала сентября стартовала кампания массовой иммунизации населения против гриппа.

Всего привито 443 694 человека, что составляет 45,1% от численности населения. Из них в рамках Национального календаря профилактических прививок привито 394 460 человек. Из других источников привито 49 234 человека.

Вакцинация продолжается. Поставить прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
прививки
 
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